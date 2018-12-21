Новокузнечане сотворили чудо

В Новокузнецке завершился восьмой благотворительный новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо». В нем приняли участие восемь команд волонтеров Новокузнецкого алюминиевого завода, Кузнецкого завода ферросплавов, РЖД, Сбербанка, KFC, Леруа-Мерлен и НФИ КемГУ.

В течение полутора месяцев участники марафона приводили в порядок и украшали к Новому году подшефные учреждения, играли с воспитанниками детских домов в интеллектуальные игры, организовывали для детей и взрослых мастерские по изготовлению елочных игрушек и новогодних подарков. Для всех желающих в ремесленных мастерских «Люди дела» проходили творческие мастер-классы по изготовлению сувениров для подопечных Дома престарелых и инвалидов № 2.

Ключевым событием марафона стали общегородские благотворительные акции «День доброго катка» в Парке приключений и «Добрый Дед Мороз», в ходе которых новокузнечане могли оставить пожертвования или приобрести новогодние сувениры и подарки, изготовленные вручную волонтерами, сотрудниками предприятий и учреждений города и членами их семей. Все вырученные средства, более 100 тысяч рублей, направлены на покупку средств реабилитации трем юным дарованиям, страдающим нарушениями зрения и детским церебральным параличом.

Ими стали 11-летний Дима Черепанов - один из ключевых актеров городского театра для слепых и слабовидящих детей «Рукавичка». На встрече с марафонцами Дима поделился мечтой, чтобы ученые изобрели прибор, который позволит ему все-таки увидеть небо, деревья и сестренку Катю.

5-летний Стас Ляндаев, как и Дима, подопечный местной организации Всероссийского общества слепых, начинающий художник и кулинар. 14-летняя Катя Шефф, несмотря на серьезный диагноз ДЦП, обладает 2 спортивным разрядом в адаптивном конном спорте, участвует в паралимпийской выездке, принимает активное участие в соревнованиях, в том числе и международных. В будущем надеется попасть в сборную РФ и занять первое место на крупных соревнованиях. На собранные марафонцами средства Диме и Стасу купят тренажеры для тренировки мышц, а Кате - специальное седло для занятия конным спортом.

Кроме того, за выполненные в рамках марафона «Верим в чудо, твоим чудо» добрые дела волонтерам начислялись баллы. Набравшим наибольшее количество баллов командам вручены денежные сертификаты на общую сумму 150 000 рублей, которые можно будет направить на благотворительные цели. Первое место заняла команда РЖД, второе - команда НкАЗа «Новогодний калейдоскоп», третье место разделили команды НФИ КемГУ «Благие дела» и еще одна команда НкАЗа «Формула добра».