Новокузнечанин до смерти избил гостя, не желавшего уходить

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Кузнецкого района Новокузнецка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина в компании знакомого распивал у себя дома спиртное. Когда застолье закончилось, хозяин попросил гостя покинуть жилище, но тот отказался.

Разгоревшийся конфликт завершился избиением. Потерявший сознание гость остался лежать в коридоре, где его утром и обнаружил протрезвевший хозяин дома.

Обнаружив, что знакомый не подает признаков жизни, злоумышленник вынес тело на лестничную площадку, а рядом оставил его обувь, после чего ушел на работу. Жильцы, обнаружив тело мужчины, вызвали полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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