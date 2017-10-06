Новокузнечанин Иван Мелюк выиграл «золото» в турнире по тхэквондо

В Кузбассе 36-летний мужчина попал под поезд и остался инвалидом В Прокопьевске в среду, 4 октября, местный житель попал под поезд и остался инвалидом.

В Кузбассе налётчик избил прохожего металлической трубой За происходящим наблюдал подросток, который был с налётчиком.

В Кемерове ищут хозяев потерявшегося пса В Кемерове в районе здания КемТИППа (бульвар Строителей, 47) в четверг обнаружена потерявшаяся...