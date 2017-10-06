Новокузнечанин Иван Мелюк выиграл «золото» в турнире по тхэквондо

Новокузнечанин Иван Мелюк выиграл «золото» межрегионального турнира по тхэквондо «Каспийский вызов» в Астрахани.
Участие приняли более 200 спортсменов.
Первое место в весовой категории до 51 кг занял кандидат в мастера спорта России Иван Мелюк из Новокузнецка.
Спортсмен занимается под руководством тренеров Геннадия и Павла Антонцевых.
06/10/2017
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