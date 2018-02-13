Новокузнечанин из ревности разбил машину соперника

В новокузнецкую полицию позвонил мужчина - незнакомец бил палкой стекла его автомобиля «Тойота Авенсис».
Прибывшие стражи порядка задержали на месте преступления пьяного 48-летнего мужчину.
Он пояснил, что из окна своей квартиры увидел, как бывшая сожительница села в автомобиль незнакомца, затем взял железную палку и спустился во двор.
Между ревнивцем и водителем иномарки произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник стал наносить удары палкой по машине. Он разбил заднее стекло, а также повредил кузов транспортного средства. Сумма причиненного ущерба составила более 20 000 рублей.
13/02/2018
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