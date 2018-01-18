Новокузнечанин, обещая жениться, похищал у женщин деньги

В Новокузнецке осужден 42-летний мужчина, который, обещая жениться, похитил у четырех женщин 1 млн. 618 тыс. руб.
Молодчик знакомился с женщинами на интернет-сайте знакомств, рассказывал им о своих намерениях вступить в брак, располагал к себе жертв, вызывал доверие и психологическую привязанность, после чего просил у них деньги на различные цели.
Потерпевшие доверяли ему автомобили, переводили деньги.
В суде он вину не признал, заявлял, что деньги и имущество ему давали добровольно, он никого не обманывал.
Суд признал его виновным и назначил за совокупность преступлений 8 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.
Гражданские иски трех потерпевших на 587 тысяч рублей суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
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