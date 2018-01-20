Новокузнечанин покупал снегоход и лишился 50 тысяч рублей

30-летний новокузнечанин на сайте одного из интернет-магазинов нашел объявление о продаже снегохода, стоимостью в три раза ниже, чем на аналогичные модели.
Связавшись с продавцом, представившимся представителем интернет-магазина, он заполнил на сайте анкету и внес предоплату 50 тысяч рублей. После этого телефон "работника интернет-магазина" оказался выключен. Еще через несколько минут страница ресурса была удалена.
Поняв, что его обманул аферист, мужчина позвонил в полицию.
Полиция выяснила, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Москве.
Ведется следствие.
20/01/2018
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