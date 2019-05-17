Новокузнечанин признан виновным в покушении на мелкое взяточничество

В Новокузнецке суд признал виновным ранее судимого 26-летнего жителя в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В октябре 2018 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль, водитель которого выехал на встречную полосу. Для оформления протокола они пригласили мужчину в служебную машину. Чтобы не платить штраф, водитель решил "договориться" с полицейскими и предложил им за денежное вознаграждение отпустить его. В подтверждение своих намерений он положил на подлокотник служебного автомобиля одну тысячу рублей. Однако полицейские на коррупционную сделку не пошли, вызвали следственную группу. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Фото из открытых источников