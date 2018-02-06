Новокузнечанин разгромил и поджёг свой офис

В Новокузнецке на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из бизнес-центра.
Прибывшим на место происшествия бойцам Росгвардии сообщили, что в одном из офисов находится мужчина в неадекватном состоянии, который разгромил собственный офис и поджёг документы.
Когда правоохранители поднялись в кабинет дебошира, 34-летний новокузнечанин сидел в офисном кресле. «При виде бойцов Росгвардии мужчина попытался скрыться. Он был задержан и обездвижен наручниками. Новокузнечанин находился в неадекватном состоянии и не смог пояснить причины своего поведения. Стражи правопорядка вызвали к месту происшествия бригаду скорой помощи и полицейских», - сообщили в пресс-службе кузбасской Росгвардии.
По факту происшествия проводится проверка.
06/02/2018
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