Новокузнечанин разгромил и поджёг свой офис

В Новокузнецке на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из бизнес-центра.

Прибывшим на место происшествия бойцам Росгвардии сообщили, что в одном из офисов находится мужчина в неадекватном состоянии, который разгромил собственный офис и поджёг документы.

Когда правоохранители поднялись в кабинет дебошира, 34-летний новокузнечанин сидел в офисном кресле. «При виде бойцов Росгвардии мужчина попытался скрыться. Он был задержан и обездвижен наручниками. Новокузнечанин находился в неадекватном состоянии и не смог пояснить причины своего поведения. Стражи правопорядка вызвали к месту происшествия бригаду скорой помощи и полицейских», - сообщили в пресс-службе кузбасской Росгвардии.

По факту происшествия проводится проверка.