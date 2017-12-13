Новокузнечанин торговал контрафактными полиэтиленовыми пакетами

В Новокузнецке предприниматель продавал контрафактные полиэтиленовые пакеты. Факт их реализации выявили кузбасские таможенники и полицейские.

Также по информации Кемеровской таможни представителями территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской области в Междуреченске во время проверок трех торговых точек были обнаружены: в первой 56 пар обуви с товарным знаком «Nike», во второй – 186 пар обуви с товарными знаками «Nike», «Adidas» и «Reebok», в последней – обувь с теми же товарными знаками в количестве 174 пар.

Продукция была изъята, а в отношении индивидуальных предпринимателей, пытавших ее реализовать, - составлены протоколы по делам об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ.