Новокузнечанин торговал контрафактными полиэтиленовыми пакетами

В Новокузнецке предприниматель продавал контрафактные полиэтиленовые пакеты. Факт их реализации выявили кузбасские таможенники и полицейские.
Также по информации Кемеровской таможни представителями территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской области в Междуреченске во время проверок трех торговых точек были обнаружены: в первой 56 пар обуви с товарным знаком «Nike», во второй – 186 пар обуви с товарными знаками «Nike», «Adidas» и «Reebok», в последней – обувь с теми же товарными знаками в количестве 174 пар.
Продукция была изъята, а в отношении индивидуальных предпринимателей, пытавших ее реализовать, - составлены протоколы по делам об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ.
13/12/2017
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