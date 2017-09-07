Новокузнечанин убил мать за упреки во время застолья

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Ранее судимый 29-летний новокузнечанин 15 мая распивал с матерью спиртные напитки на поляне в Кузнецком районе. Во время застолья мужчина допил остатки алкоголя, но при этом матери не предложил.
Женщину обидело поведение сына, она высказала претензии. Во время разгоревшегося конфликта молодчик схватил нож и несколько раз ударил мать в шею.
После чего мужчина сам вызвал «скорую помощь». Потерпевшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось, от полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.
И потерпевшая и ее сын вели асоциальный образ жизни, постоянного места жительства не имели. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
07/09/2017
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