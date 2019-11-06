Новокузнечанин Владимир Кудряшов – серебряный призер Кубка мира FINA по плаванию

С 1 по 3 ноября в Казани в шестом этапе Кубка мира FINA по плаванию приняли участие более 200 спортсменов из 53 стран мира.
Кузбасс на соревнованиях представляли мастер спорта международного класса Владимир Кудряшов и мастер спорта Александра Сабитова (Новокузнецк).
По итогам соревнований на дистанции 200 метров баттерфляй Владимир Кудряшов занял II место. Спортсмен тренируется под руководством Андрея Дорожкина.
Фото: пресс-служба АКО
06/11/2019
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