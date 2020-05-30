Новокузнечанин заплатит штраф за попытку дать мелкую взятку инспектору ГАИ

Суд признал виновным 33-летнего жителя Новокузнецка в покушении на мелкое взяточничество.
В марте 2020 года на одной из автодорог Куйбышевского района Новокузнецка инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль, водитель которого в нарушение разметки выехал на полосу встречного движения.
Также оказалось, что у автомобиля отсутствует задний номерной знак. Мужчина решил договориться с полицейскими и предложил за 5 тысяч рублей отпустить его без оформления протокола. В подтверждение своих намерений он положил денежные средства между передними сиденьями автомобиля. Полицейский на коррупционную сделку не пошел, он вызвал следственную группу. Со следствием подозреваемый сотрудничал.
Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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