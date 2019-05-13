Новокузнечанина будут судить за смерть сыновей во время пожара

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Куйбышевского района Новокузнецка, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности двум своим детям.



По версии следствия, 11 февраля текущего года обвиняемый растопил в своем двухэтажном частном доме печь. При этом в жилище имелся отопительный котел, однако при низких температурах дом дополнительно обогревался при помощи печного отопления. Мужчина проживал в доме с супругой и пятью несовершеннолетними детьми. Когда семья легла спать, он не убедился, что продукты горения в печи прогорели и полностью потухли, и закрыл заслонку поддувала. Ночью взрослые проснулись от того, что в комнате было много дыма, а на кухне уже распространялся огонь. Родители смогли вынести из горящего дома троих детей, еще двоих сыновей они спасти не успели. Соседи вызвали сотрудников МЧС и «скорую помощь». Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате на втором этаже тела 6- и 10-летнего мальчиков.



В рамках расследования уголовного дела установлено, что несколько лет назад обвиняемый самостоятельно ремонтировал трубу печного отопления, после чего должным образом не следил за ее состоянием. В результате чего мужчина вовремя не обнаружил, что в трубе имеется прогар. Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной пожара стало воспламенение потолочной конструкции от искр, вылетавших через прогар в трубе. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

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