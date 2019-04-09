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Новокузнечанка напала на инспектора ДПС

Пьяная 32-летняя новокузнечанка напала на полицейских, защищая сожителя.

Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Вскоре сигнал о водителе, который управляет машиной в алкогольном опьянении, поступил в полицию.

На одной из улиц Заводского района стражи порядка остановили указанный автомобиль, информация подтвердилась. Сотрудники  ДПС стали оформлять в отношении водителя документы.

Однако в это время из авто вышла очень пьяная женщина, которая потребовала, чтобы инспекторы отпустили ее сожителя. При этом женщина ударила одного инспектора кулаком по лицу, а другого  –  кулаком в грудь и ногой в живот. Сотрудники полиции были вынуждены задержать злоумышленницу, после чего она была доставлена в отдел полиции.

Теперь женщину ждет суд.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
09/04/2019
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