Новокузнечанка напала на инспектора ДПС

Пьяная 32-летняя новокузнечанка напала на полицейских, защищая сожителя.

Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Вскоре сигнал о водителе, который управляет машиной в алкогольном опьянении, поступил в полицию.

На одной из улиц Заводского района стражи порядка остановили указанный автомобиль, информация подтвердилась. Сотрудники ДПС стали оформлять в отношении водителя документы.

Однако в это время из авто вышла очень пьяная женщина, которая потребовала, чтобы инспекторы отпустили ее сожителя. При этом женщина ударила одного инспектора кулаком по лицу, а другого – кулаком в грудь и ногой в живот. Сотрудники полиции были вынуждены задержать злоумышленницу, после чего она была доставлена в отдел полиции.

Теперь женщину ждет суд.

Фото из открытых источников