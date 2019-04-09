Новокузнечанка напала на инспектора ДПС

Пьяная 32-летняя новокузнечанка напала на полицейских, защищая сожителя.
Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Вскоре сигнал о водителе, который управляет машиной в алкогольном опьянении, поступил в полицию.
На одной из улиц Заводского района стражи порядка остановили указанный автомобиль, информация подтвердилась. Сотрудники ДПС стали оформлять в отношении водителя документы.
Однако в это время из авто вышла очень пьяная женщина, которая потребовала, чтобы инспекторы отпустили ее сожителя. При этом женщина ударила одного инспектора кулаком по лицу, а другого – кулаком в грудь и ногой в живот. Сотрудники полиции были вынуждены задержать злоумышленницу, после чего она была доставлена в отдел полиции.
Теперь женщину ждет суд.
Фото из открытых источников
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