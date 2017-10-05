Новокузнечанка нашла арсенал в квартире умершего отца

В полицию Новокузнецка обратилась жительница Куйбышевского района с просьбой забрать оружие, оставшееся от ее умершего отца.

69-летний мужчина скончался около месяца назад и родственники, разбирая его вещи, обнаружили в шкафу ружье и ключи от сейфа, внутри которого хранились револьвер и патроны.

По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. Полицейский обнаружил в квартире охотничье ружье, револьвер предположительно самодельного производства, а также более 150 патронов различного калибра.

Изъятое оружие, которое не числится по базам учета, и боеприпасы направленны на экспертизу. Полицейские проводят проверку, по результатам которой новокузнечанке будет выплачено вознаграждение, предусмотренное нормативами областной операции «Оружие».