Новокузнечанка нашла арсенал в квартире умершего отца

В полицию Новокузнецка обратилась жительница Куйбышевского района с просьбой забрать оружие, оставшееся от ее умершего отца.
69-летний мужчина скончался около месяца назад и родственники, разбирая его вещи, обнаружили в шкафу ружье и ключи от сейфа, внутри которого хранились револьвер и патроны.
По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. Полицейский обнаружил в квартире охотничье ружье, револьвер предположительно самодельного производства, а также более 150 патронов различного калибра.
Изъятое оружие, которое не числится по базам учета, и боеприпасы направленны на экспертизу. Полицейские проводят проверку, по результатам которой новокузнечанке будет выплачено вознаграждение, предусмотренное нормативами областной операции «Оружие».
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