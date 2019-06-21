Новокузнечанка оставила сумку с новорожденным ребенком у мусорного контейнера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Центрального района Новокузнецка, подозреваемой в убийстве матерью новорожденного ребенка.
По версии следствия, утром 18 июня 2019 года мужчина пошел гулять с собакой, которая убежала к мусорным контейнерам, хозяин подошел к ним, чтобы забрать своего питомца, и увидел спортивную сумку с ребенком внутри. Мужчина сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов и «скорую помощь», которые констатировали смерть ребенка.
Благодаря работе следователей и сотрудников полиции в эти же сутки женщина, родившая младенца, была установлена. Ею оказалась 21-летняя местная жительница, следователям подозреваемая пояснила, что в домашних условиях родила девочку, после чего положила ее в сумку и вынесла к мусорным контейнерам.
Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок родился доношенный, живорожденный, в настоящее время устанавливается причина его смерти.
В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, генетическая экспертиза.
Фото из открытых источников
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