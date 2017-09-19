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Новокузнечанка передала в музей старинный диван

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» пополнение фондов:новокузнечанка Анна Шелуханова передала музею диван с изображением первого здания ДК им. Ф.Э. Дзержинского.

Горожанка подошла к сотрудникам музея-заповедника во время празднования Дня города. Женщина рассказала, что на дачном участке её матери, Ольги Владимировны, есть очень интересный предмет – диван советских времен, у которого на спинке два изображения. Вещь, конечно, по своему интересная, но таких диванов было множество по всей стране. Этот диван оказался особенным, ведь на его спинке красовалась не картина какого-либо знаменитого художника, а рисунок простого жителя города Сталинска, на котором изображено первое здание ДК им. Ф.Э. Дзержинского (находится в Куйбышевском районе). Сотрудники музея приехали в садовое общество «Угольщик», чтобы ознакомиться с предметом и подтвердили, что на нем действительно имеется изображение ДК Дзержинского, а на втором изображении запечатлен момент одного из спектаклей, игравшихся на сцене ДК. Обе картины нарисованы до 1950 года.

Заместитель директора по науке «Новокузнецкого краеведческого музея», Петр Петрович Лизогуб говорит, что других изображений первого здания ДК им. Ф.Э. Дзержинского (или Клуба ОГПУ) он до этого не встречал. Имеется множество фотографий и изображений здания ДК Дзержинского, которое было построено в 1951 г., но облик первого здания был давно забыт.

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kuzbassnews.ru
19/09/2017
Культура
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Новости Кузбасса

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