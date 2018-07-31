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Новокузнечанка ударила мужа ножом из-за уборки

Семейная ссора превратилась в драму в Куйбышевском районе Новокузнецка: 30-летняя жительница ударила супруга ножом.

Причиной  стал конфликт: муж пообещал помочь в уборке, а сам стал с утра употреблять спиртное. Далее супруги перешли на обсуждение иных проблем, по которым у них не было единого мнения. В результате мужчина оскорбил жену, а она ударила его ножом в сердце – дама как раз нарезала продукты для обеда.

Испугавшись, она позвала соседку-медика, чтобы помочь остановить кровь и вызвать скорую помощь.

Мужчина остался в живых, а его жену теперь ждут суд по обвинению в покушении на убийство.

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kuzbassnews.ru
31/07/2018
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