Новокузнечанки стали призерами первенства Европы по плаванию

С 3 июля в Казани проходило первенство Европы по плаванию среди юношей в возрасте 15-18 лет и девушек в возрасте 14-17 лет. В соревнованиях принимают участие свыше 600 спортсменов из 50 стран Европы. В соревнованиях принимали участие два спортсмена из Кузбасса.



По итогам первого дня соревнований спортсмены из Новокузнецка стали призерами первенства. I место на дистанции 200 метров брассом занял мастер спорта Александр Жигалов. II место в составе женской сборной команды России в эстафете 4х100 метров вольным стилем заняла мастер спорта Александра Сабитова. Также девушка стала третьей на дистанции 100 метров вольным стилем.

Фото: пресс-служба АКО