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Новокузнецк вошел в топ-20 самых грязных городов страны

Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

Об этом, со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды РФ" сообщает газета "Известия".

В двадцатку загрязненных городов вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
Уровень концентрации загрязняющих веществ в большинстве городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов превышает предельно допустимый.

В Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае в 2016 году показатели загрязнения выросли, по сравнению с предыдущими годами.

В этих же регионах растет число жителей, заболевших астмой.

Экология
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kuzbassnews.ru
21/09/2017
Экология
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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