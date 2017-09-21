Новокузнецк вошел в топ-20 самых грязных городов страны

Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

Об этом, со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды РФ" сообщает газета "Известия".

В двадцатку загрязненных городов вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Уровень концентрации загрязняющих веществ в большинстве городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов превышает предельно допустимый.

В Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае в 2016 году показатели загрязнения выросли, по сравнению с предыдущими годами.

В этих же регионах растет число жителей, заболевших астмой.