Новокузнецкая природоохранная прокуратура подвела итоги проверок в сфере охраны атмосферного воздуха

За первое полугодие 2019 года Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведения проверок исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха проверено ряд предприятий, осуществляющих углепогрузочную деятельность.

По результатам проверок в отношении трех предприятий прокурор направил в суд исковые заявления о понуждении к устранению выявленных нарушений: приостановлению эксплуатацию источников негативного воздействия на атмосферный воздух и обеспечению достижения выбросов вредных веществ до установленных нормативов предельно допустимых выбросов, получению разрешительной документации на право осуществления деятельности по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух.

Также по постановлению прокурора восемь юридических лиц привлечено к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха и за невыполнения обязанности по подаче заявки на постановку объектов на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Организациям назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 840 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором руководителям предприятий внесено 15 представлений об устранении нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены, приняты меры к устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц.

Деятельность Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры способствует укреплению законности в сфере природопользования, что благотворно влияет на экологию региона.

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