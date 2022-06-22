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Новокузнецкая прокуратура обнаружила сайт, продающий ответы ЕГЭ

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка установлен факт распространения в сети Интернет информации о продаже ответов и вариантов на единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2022 года.

В ходе проверки выявлен Интернет-сайт, на котором осуществлялась продажа ответов на единый государственный экзамен 2022 года по выбранным предметам, посещение сайта свободно для неопределенного круга граждан, ознакомиться с содержанием данных информационных сайтов может любой интернет-пользователь.

Вместе с тем, указанная информация побуждает граждан, в том числе несовершеннолетних к противоправным действиям, а именно приобретению ответов по ЕГЭ в обход установленным государственным стандартам сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, а также создают угрозу введения в заблуждение граждан при оплате данных услуг на сайте с целью получения результатов ЕГЭ на 2022 год.

В целях недопущения нарушения требований законодательства, в соответствии с которым вскрытие экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ до начала экзамена запрещено, прокуратура района направила в Центральный районный суд г. Новокузнецка исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта в сети «Интернет» запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Прокуратура района разъясняет, что за взлом места хранения ответов ЕГЭ предусмотрена уголовная ответственность по статье 272 Уголовного Кодекса Российской Федерации, максимальное наказание предусмотрено 7 лет лишения свободы. За распространение ограниченной в распространении информации предусмотрена ответственность по статье 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание грозит в виде штрафа.

Будьте бдительны, не станьте жертвами мошенников, не стоит обогащать продавцов ответов ЕГЭ, надежнее подготовиться и сдать экзамен самостоятельно.

 

 

Заместитель прокурора  района

Н.А. Чебанов

Образование
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/06/2022
Образование
Происшествия
Новокузнецк
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