В Новокузнецке студентка оставила в съемной квартире умирать собаку

Вернувшийся из командировки новокузнечанин зашел проверить квартиру, которую он сдавал 18-летней студентке из Белова.
Девушки в квартире не было, зато в ванной комнате он обнаружил истощенного ротвейлера. Судя по пыли и паутине на входной двери - живортное было заперто в одиночестве около месяца.
По словам волонтеров общества "Кот и Пес", собака, нормальный вес которой 80 кг, весила около 16.Из-за голодания у собаки пострадали внутренние органы: желудок, печень, поджелудочная железа. Сейчас ее кормят маленькими порциями, в скором времени начнут лечение.
Представители общества намерены обратиться в полицию.
Фото: Анастасия Мешкова
11/09/2017
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