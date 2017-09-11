В Новокузнецке студентка оставила в съемной квартире умирать собаку

Вернувшийся из командировки новокузнечанин зашел проверить квартиру, которую он сдавал 18-летней студентке из Белова.

Девушки в квартире не было, зато в ванной комнате он обнаружил истощенного ротвейлера. Судя по пыли и паутине на входной двери - живортное было заперто в одиночестве около месяца.

По словам волонтеров общества "Кот и Пес", собака, нормальный вес которой 80 кг, весила около 16.Из-за голодания у собаки пострадали внутренние органы: желудок, печень, поджелудочная железа. Сейчас ее кормят маленькими порциями, в скором времени начнут лечение.

Представители общества намерены обратиться в полицию.



Фото: Анастасия Мешкова