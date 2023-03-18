Новокузнецкие аниматоры сделали мультики про Кузбасс на деньги гранта

Кузбасс богат разными природными и рукотворными достопримечательностями. О них идёт речь в серии мультиков «Мультикузбасс», которые создают новокузнецкие аниматоры из «Школы безопасности «Знай КаК» и ребята из детского дома «Ровесник».

Главные герои Йети, Лось и Кабан путешествуют по Кемеровской области и рассказывают интересные факты про наш регион.

«Йети — самый кузбасский герой. Поэтому роль экскурсовода мы доверили ему. А сами ролики выполнили в стилистике туристических открыток. Думаю, набор таких открыток есть у каждого, кто бывал на отдыхе. Партнёром проекта выступило Агентство по туризму Кузбасса, а средства на реализацию выделил Президентский фонд культурных инициатив. Заглавную песню исполнили воспитанники образцового коллектива „Фа-Солька“, а озвучили ролики ребята из детского дома „Ровесник“», — рассказал о проекте автор и режиссёр Алексей Кругляков.

Это уже вторая серия роликов. В прошлом году мультяшки рассказывали, как можно провести один день в кузбасском городе.







Фото: скрин видео Видео: Школа безопасности "Знай Как"