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Новокузнецкие аниматоры сделали мультики про Кузбасс на деньги гранта

Кузбасс богат разными природными и рукотворными достопримечательностями. О них идёт речь в серии мультиков «Мультикузбасс», которые создают новокузнецкие аниматоры из «Школы безопасности «Знай КаК» и ребята из детского дома «Ровесник».

Главные герои Йети, Лось и Кабан путешествуют по Кемеровской области и рассказывают интересные факты про наш регион.

«Йети — самый кузбасский герой. Поэтому роль экскурсовода мы доверили ему. А сами ролики выполнили в стилистике туристических открыток. Думаю, набор таких открыток есть у каждого, кто бывал на отдыхе. Партнёром проекта выступило Агентство по туризму Кузбасса, а средства на реализацию выделил Президентский фонд культурных инициатив. Заглавную песню исполнили воспитанники образцового коллектива „Фа-Солька“, а озвучили ролики ребята из детского дома „Ровесник“», — рассказал о проекте автор и режиссёр Алексей Кругляков.

Это уже вторая серия роликов. В прошлом году мультяшки рассказывали, как можно провести один день в кузбасском городе.


 

Фото: скрин видео Видео: Школа безопасности "Знай Как"

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/03/2023
Культура
Новокузнецк
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