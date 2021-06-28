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Новокузнецкие полицейские пресекли канал поставок синтетических наркотиков в Кузбасс

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Новокузнецку получили оперативную информацию о том, что группа неизвестных распространяет запрещенные на территории Кемеровской области. При проверке сведения подтвердились.

В ходе оперативно-розыскных сотрудники полиции установили марку и модель автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу потребовали водителя «Сузуки Свифт» остановиться, однако тот прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони в районе с. Журавлево Промышленновского муниципального округа полицейские остановили машину и задержали водителя и двух его пассажиров. Подозреваемыми оказались жители Северска Томской области и уроженец Новосибирска.

В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили и изъяли наркотическое средство мефедрон общей массой более 1 грамма, которое один из задержанных хранил для личного употребления. Кроме того, полицейские выяснили, что во время погони злоумышленники выкинули в окно иномарки сверток с наркотическим реагентом для курительных миксов. Пакет с запрещенным веществом сотрудники полиции обнаружили на обочине трассы, проведенная экспертиза показала, что его масса составила около 1 килограмма.

Дознавателем ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу и следователем ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу в отношении подозреваемых возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пожизненное лишение свободы.

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kuzbassnews.ru
28/06/2021
Происшествия
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Промышленная

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