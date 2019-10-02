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Новокузнецкие полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку разыскивают без вести пропавшего Ткаченко Ивана Васильевича, 12.10.1941 года рождения. О его местонахождении ничего не известно с 13 июня 2018 года.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые, лицо овальное.

Особые приметы: спинка носа искривлена влево.

Был одет: куртка зимняя черная, кепка летняя бежевая, трико синие, сланцы черные.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении без вести пропавшего, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 57-45-98, «02» (102 – с мобильного), или обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов 1а, каб. 231.

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kuzbassnews.ru
02/10/2019
Общество
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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