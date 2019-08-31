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Новокузнецкие пожарные поздравили первоклашек с Днем знаний

Накануне Дня знаний управление городского пожарного отряда посетили дети сотрудников, идущих в этом году в первый класс. Ребята принимали поздравления от коллег своих родителей и специально приглашенных гостей.

Торжественное мероприятие, которое уже становится традиционным, началось в актовом зале, где к будущим ученикам и их родителям обратились не только коллеги-пожарные и инспекторы пожарного надзора, но и сотрудники ГИБДД. Они в веселой игровой форме рассказали гостям обо всех опасностях, которые могут их подстерегать в повседневной жизни и как их можно избежать. Ребятишки живо включились в игру и к завершению мероприятия легко отвечали на вопросы о пожарной безопасности, правилах поведения на дорогах.

В этом году организаторы праздника пригласили в гости Фиксиков из «Оранжевого театра». Герои популярного мультфильма в веселом спектакле показали детям и их родителям, какие опасности их могут подстерегать во время увлекательного путешествия по Всемирной паутине и как их можно избежать.

И уж конечно, гостей не отпустили без подарков, которые вместе с пожеланиями отличной учебы, первоклассникам вручил заместитель начальника отряда Варенник Виталий Валерьевич. Полезные подарки очень понравились детям.

А уже после торжественной части на фасаде отряда детей ждал пожарный Слон Тушила, который пригласил их в путешествие по пожарному автомобилю и автомобилю ДПС, рассказал, что и для чего расположено в них и как быстро собираются пожарные на вызов, что с собой берут и как это называется. А помогли ему в этом сотрудники пожарно-спасательной части №1, которые вместе с задорным слоном с радостью выступили в роли моделей для фотосессии с гостями праздника.

Казалось, что ребятишки могли все дежурные сутки провести в настоящем боевом автомобиле и выезжать на выезд в автомобиле ДПС, но впереди у них еще очень ответственная подготовка к одному из самых главных событий в жизни постепенно гости разошлись, оставив приветливым хозяевам слова благодарность за хороший прием и хорошее настроение.

 

 

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kuzbassnews.ru
31/08/2019
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