Новокузнецкие пожарные провели операцию «Пламя»

Новокузнецкие пожарные провели очередную масштабную профилактическую акцию в рамках операции «Пламя» совместно с инспекторами Отделения надзорной деятельности, специалистами Управления по защите населения и службы социальной защиты.

Новогодние каникулы были выбраны для работы не случайно. Во время праздников даже те жители, которые в будни неукоснительно соблюдают правила пожарной безопасности, могут потерять бдительность. Тем более что для создания праздничного настроения и украшения люди всегда использовали в жилье гирлянды, свечи и бенгальские огни. Все то, что при неправильной эксплуатации может привести печальным последствиям. Тема соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования Нового года и Рождества была основной в беседе с людьми.

Важной работой были охвачены все районы города, мобильные группы противопожарного «десанта» прошлись по улицам частного сектора, который в большей мере подвержен риску возникновения пожара и загорания в котором могут привести к большему ущербу. Жителям напоминали о важных правилах использования пожароопасных изделий, важности соблюдения правил пожарной безопасности в холодное время года, вручали памятки и листовки, напоминающие о них.

Так же участники рейда напомнили жителям города, что на территории Кузбасса до 15 февраля действует особый противопожарный режим. Несоблюдение правил пожарной безопасности во время его влечет за собой не только ущерб жилью, жизни и здоровью хозяев, но и предусматривает ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам в виде увеличенных штрафов.

Пожарная охрана напоминает жителям Новокузнецка и Новокузнецкого района, что для того, чтобы праздники прошли весело и безопасно, необходимо соблюдать простые правила:

- не злоупотреблять алкогольными напитками;

- не перегружать электрическую сеть;

- для украшения ёлки и жилья необходимо использовать только исправные электрогирлянды фабричного производства;

- соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с бенгальскими огнями и свечами;

- помнить, что использовать пиротехнику можно только на улице, при этом необходимо изучить инструкцию по применению и четко ей следовать. Доверять запуск пиротехнического изделия детям нельзя!

Берегите себя и своих близких! Счастливого Вам Нового года и Рождества!

При обнаружении возгорания, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам пожарно-спасательной службы - «01» или «101».

Фото: Михаил Петрик