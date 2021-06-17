Новокузнецкие пожарные провели учения в школе-интернате №19

Новокузнецкие пожарные в рамках школы повышения оперативного мастерства провели учения в школе-интернате №19 ОАО "РЖД".

Целью учений была отработка действий пожарных подразделений при тушении пожара в зданиях с массовым пребыванием людей и тренировка руководящего состава подразделений в роли должностных лиц при тушении крупных пожаров.

По легенде учений в результате короткого замыкания пожар возник в учебном классе китайского языка на первом этаже здания школы-интерната. Дымовой датчик зафиксировал дым и передал сигнал на пульт управления находящийся у дежурного на первом этаже. Согласно инструкции по пожарной безопасности, заметивший пожар дежурный охранник сразу же сообщил по телефону «101» о начавшемся «пожаре». Персонал школы-интерната оперативно покинул помещения, но на третьем этаже остался человек, отрезанный от путей эвакуации задымлением.

Прибывшим к месту учений пожарным необходимо было в кратчайшие сроки организовать оперативный штаб для координации действий подразделений, обнаружить очаг "пожара", спасти "пострадавшего" по автолестнице и проверить этажи здания. Со всеми задачами участники успешно справились. Однако, четкое течение учений нарушила дополнительная вводная, по которой одно из звеньев газодымозащитников попало в затруднительную ситуацию. На помощь коллегам моментально было отправлено резервное звено, которое и вывело внеплановых "пострадавших" на свежий воздух.

По окончанию учений был произведен разбор действий всех участников на мести и более детальный - в учебном помещении школы оперативного мастерства.



Фото: Пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области