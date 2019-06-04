Новокузнецкие регбисты встретились с Бастой и завоевали трофей

В Новосибирске прошёл розыгрыш Кубка Сибири по олимпийскому виду спорта – регби-7.

Соревнования собрали шесть клубов из разных регионов федерального округа, включая новокузнецкий «Металлург».

Перед началом турнира участники получили возможность познакомиться с известным музыкантом Василием Вакуленко, более известным как Баста. Он посетил состязания в качестве почётного гостя, обратился к спортсменам с приветственным словом, сфотографировался со всеми желающими.

Что касается спортивной составляющей Кубка Сибири – «Металлург» одержал убедительную победу. Новокузнечане выиграли все четыре матча: два – на групповом этапе, а также полуфинал и финал. «Серебро» досталось новосибирской «Сибири», «бронза» – омскому «Асгарду».

Впереди у новокузнецкого клуба домашний матч в чемпионате России по регби-15. В ближайшую среду, 5 июня, «Металлург» примет «ВВА-Подмосковье» из Монина. Начало встречи на стадионе «Регби» – в 18:30.

Фото: регбийный клуб Металлург