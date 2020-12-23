Новокузнецкие росгвардейцы исполнили трогательную мечту 6-летней воспитанницы детского дома

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В Новокузнецке сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны стали участниками благотворительной акции «Елка желаний», которая традиционно проводится для детей-сирот, оставшихся без попечительства родителей.
В руки новокузнецких стражей правопорядка попало письмо 6-летней Миланы. В нем девочка призналась, что пересмотрела все мультфильмы, которые были в детском доме. В письме девочка попросила Деда Мороза, чтобы на Новый год он подарил ей несколько дисков с мультиками.
Росгвардейцы были тронуты пожеланием Миланы и приобрели коробку с коллекцией мультфильмов для детского дома. Вместе со сладкими подарками стражи правопорядка навестили ребенка и поздравили ее с наступающим праздником.
23/12/2020
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