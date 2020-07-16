Новокузнецкие росгвардейцы по горячим следам раскрыли уличный грабеж

В вечернее время в городе Новокузнецк экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что на улице Запсибовцев трое злоумышленников отняли у 38-летнего потерпевшего только что приобретенный смартфон.

Получив ориентировку с описанием подозреваемых, экипажи Росгвардии приступили к их поискам по горячим следам. В результате отработки точек скупки и сбыта краденого стражи правопорядка обнаружили и задержали трех посетителей одного из городских ломбардов. Росгвардейцы выяснили, что 36-летний новокузнеченин в компании двух судимых приятелей сдал тот самый похищенный телефон.

По предварительный информации, потерпевший приобрел смартфон в салоне сотовой связи и отправился домой. На обратном пути к нему подошли трое неизвестных с признаками алкогольного опьянения и потребовали отдать покупку. Заполучив чужое имущество, злоумышленники скрылись. Заявитель сразу же обратился за помощью к прохожим, которые сообщили о происшествии правоохранителям.

Горожанин опознал обидчиков, которых для разбирательства росгвардейцы передали в полицию. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.