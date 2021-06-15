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Новокузнецкие росгвардейцы предотвратили хищение имущества из охраняемого детского лагеря

 В новокузнецком районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, которые пытались похитить металлическое ограждение детского лагеря.

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший из детского оздоровительного учреждения села Сосновка. На месте происшествия стражи правопорядка с поличным задержали двоих мужчин, которые при помощи резака и болгарки демонтировали около шести метров металлического ограждения. Задержанные оказались ранее судимый 64-летний и 37-летний родственники.

 По предварительной информации, директор детского лагеря нажала тревожную кнопку, когда обнаружила на территории неизвестных, которые при помощи инструментов демонтировали ограждение и грузили в автомобиль УАЗ.  

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.  

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/06/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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