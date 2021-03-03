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Новокузнецкие росгвардейцы пресекли насилие над молодой девушкой и задержали ее обидчика

    В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны защитил местную жительницу от агрессивного мужчины, который совершил в отношении нее насилие.

    В ночное время к стражам правопорядка обратилась 27 летняя горожанка, сообщившая о нападении сожителя в многоквартирном доме по улице Воробьева. Прибывший к месту происшествия ближайший экипаж Росгвардии обнаружил через окно на первом этаже потасовку в одной из квартир. Стражи правопорядка потребовали прекратить противоправные действия и открыть входную дверь.

    Дебошир выполнил требование росгвардейцев, после чего был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности, 38-летний новокузнечан с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, у потерпевшей случился с сожителем конфликт, в результате которого задержанный стал избивать горожанку. Девушка позвонила правоохранителям и обратилась за помощью. Задержанного росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

     Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

   

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/03/2021
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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