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Новокузнецкие росгвардейцы рассказали школьникам о подвигах геройских сослуживцев

В Новокузнецке в День Героев Отечества сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии навестили учащихся городского лицея №34. Росгвардейцы провели для четвероклассников урок мужества. Юные горожане узнали про подвиг новокузнечанина – старшего лейтенанта Сергея Цветкова.

    Весной 2009 года на территории Дагестана разведгруппа командира Цветкова наткнулась на вооруженную банду, которая долгое время не давала покоя местным жителям, совершая теракты, убийства и другие тяжкие преступления. Чтобы покончить с бандитами, разведчики отряда специального назначения «Кузбасс» вступили в ожесточенный бой с боевиками, который продлился двое суток. Банда была уничтожена. Двое спецназовцев - старший лейтенант Сергей Цветков и рядовой Тимур Ибрагимов были удостоены званий Героя России посмертно.

 

    Начальник новокузнецкого отдела лицензионно-разрешительной работы подполковник Елена Муздукова рассказала ребятам, какими бывают ордена и медали. Офицер Росгвардии подчеркнула, что главной движущей силой настоящих героев является любовь к своей стране и гражданам.   

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/12/2019
Образование
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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