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Новокузнецкие росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, который ночью проник в магазин

 Накануне ночью в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал с поличным 21-летнего рецидивиста, который проник в пивной магазин и похитил выручку на общую сумму более 4 000 рублей.

 Росгвардейцы получили информацию о проникновении в охраняемую торговую точку по улице Новоселов. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденную пластиковую входную дверь магазина. Внутри помещения находился неизвестный, который был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый молодой житель Новокузнецка. По предварительной информации, задержанный с помощью канцелярского ножа повредил входную дверь и проник в помещение магазина. В результате сработала охранная сигнализация, благодаря которой удалось своевременно задержать злоумышленника. При досмотре у молодого человека обнаружены похищенные денежные средства.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/10/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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