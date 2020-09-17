Новокузнецкие росгвардейцы задержали молодого человека, который избил своего приятеля во время прогулки

В ночное время в Новокузнецке экипажи Росгвардии вневедомственной охраны получили информацию, что в городское медицинское учреждение с переломами ключицы и предплечья, а также множественными ушибами поступил 33-летний местный житель. Он пояснил, что его избили на улице.

Выяснив описание предполагаемого виновника, группы задержания, задействованные в системе единой дислокации, приступили к поискам. К вечеру того же дня экипаж Росгвардии по приметам обнаружил и задержал на улице ранее не судимого 19-летнего новокузнечанина.

По предварительной информации, задержанный и пострадавший в компании приятелей были на совместной прогулке, когда между мужчиной и молодым человеком на фоне личной неприязни случился конфликт. В результате подозреваемый жестоко избил горожанина, а затем скрылся. Очевидцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека правоохранителям.