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Новокузнецкие росгвардейцы задержали мужчину с незаконным оружием

    В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Ленина заметил подозрительного прохожего с признаками алкогольного опьянения. В руках мужчины находился предмет, схожий с охотничьим ружьем.

    Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался ранее не судимый 31‑летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства к месту происшествия бойцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, у задержанного изъято незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 28 калибра и тринадцать боеприпасов к нему. 

 

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/03/2020
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