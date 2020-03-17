Новокузнецкие росгвардейцы задержали мужчину с незаконным оружием

В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Ленина заметил подозрительного прохожего с признаками алкогольного опьянения. В руках мужчины находился предмет, схожий с охотничьим ружьем.

Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался ранее не судимый 31‑летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства к месту происшествия бойцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, у задержанного изъято незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 28 калибра и тринадцать боеприпасов к нему.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!