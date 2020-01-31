Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новокузнецкие росгвардейцы задержали на охраняемом объекте подозреваемого в краже телефона

    Вечером в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городскую сауну. Администратор заведения рассказала, что двое посетителей устроили погром, повредив гипсокартонные стены и сливной бочок унитаза. Возместить причиненный ущерб клиенты отказались, после этого работница сауны нажала тревожную кнопку.

 Бойцы задержали ранее неоднократно судимых 33-летнего и 21-летнего местных жителей с признаками алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что между новокузнечанами якобы произошел конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки клиенты повредили имущество сауны.

    Кроме этого, росгвардейцы установили, что 33-летний дебошир находился в оперативном розыске за совершение имущественного преступления в Новокузнецке. Горожанин подозревается в краже сотового телефона.

    Для дальнейшего разбирательства задержанных передали правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/01/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Внимание: в Новокузнецке стартует запись в первоклашки
Напомним, что в прошлом году запись в некоторые образовательные учреждения закончилась, едва успев...
В Кемерове и Новокузнецке активисты пересчитали крякв
Активисты насчитали более 1 700 птиц. В Кемерове подсчет проводили специалисты областного комитета...
С 1 февраля в Кузбассе вырастут шахтёрские пенсии
Как сообщили в региональном отделении ПФР, средний размер доплаты в ближайшие три месяца составит...
В Новокузнецке осужденный сбежал прямо из здания суда после приговора
В Новокузнецке осужденный за тяжкое преступление сбежал из здания суда после оглашения приговора....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus