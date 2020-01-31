Новокузнецкие росгвардейцы задержали на охраняемом объекте подозреваемого в краже телефона

Вечером в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городскую сауну. Администратор заведения рассказала, что двое посетителей устроили погром, повредив гипсокартонные стены и сливной бочок унитаза. Возместить причиненный ущерб клиенты отказались, после этого работница сауны нажала тревожную кнопку.

Бойцы задержали ранее неоднократно судимых 33-летнего и 21-летнего местных жителей с признаками алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что между новокузнечанами якобы произошел конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки клиенты повредили имущество сауны.

Кроме этого, росгвардейцы установили, что 33-летний дебошир находился в оперативном розыске за совершение имущественного преступления в Новокузнецке. Горожанин подозревается в краже сотового телефона.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали правоохранителям.