Новокузнецкие росгвардейцы задержали мужчину, который пытался проникнуть через окно в чужую квартиру

В вечернее время в городе Новокузнецк экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидцев, что неизвестный разбил окно на первом этаже многоквартирного дома, чтобы проникнуть внутрь жилища.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу и разбой 40-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, злоумышленник через окно собирался проникнуть в квартиру, в которой проживает его 35-летний приятель. Хозяин жилища пояснил, что его 55-летняя мать, уходя, заперла дверь, поэтому якобы задержанному пришлось искать альтернативный способ попасть в гости для застолья.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного полицейским.