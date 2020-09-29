Новокузнецкие росгвардейцы задержали подозреваемую в краже верхней одежды

В вечернее время в южной столице Кузбасса экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в городской торговый центр по улице Кирова. В одном из отделов брендовой одежды работники магазина пояснили, что в торговом зале находится подозреваемая в краже женской куртки.
Росгвардейцы задержали 30-летнюю жительницу Барнаула для проверки информации. При просмотре записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы выяснили, что несколько часов назад задержанная положила в сумку женскую куртку, после чего злоумышленница прошла мимо кассовой зоны, не оплатив за товар. Спустя время женщина вернулась и работники магазина сразу же обратились за помощью к правоохранителям. Задержанная признала вину, пояснив, что похищенную одежду успела сбыть.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали женщину, условно-досрочно освобожденную из мест лишения свободы, сотрудникам правоохранительных органов.
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