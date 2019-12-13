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Новокузнецкие росгвардейцы задержали разыскиваемого новокузнечанина и его приятеля, который грозил работникам бара пневматическим пистолетом

Днем в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из бара по проспекту Шахтеров. Группа задержания прибыла на место происшествия спустя несколько минут.

 Работник питейного заведения рассказал стражам правопорядка, что в бар зашли двое посетителей в алкогольном опьянении. Узнав, что в меню отсутствует их любимое блюдо, подвыпившая пара затеяла конфликт с персоналом. Клиенты вели себя вызывающе, при этом один из них достал из куртки предмет, похожий на пистолет, и демонстративно переложил в другой карман. После этого работника бара нажали на тревожную кнопку, а дебоширы поспешили скрыться.

 Подходящих под описание мужчин экипаж задержал в соседнем дворе. Ими оказались 31-летний новокузнечанин и 33-летний ранее судимый за разбой житель Прокопьевска с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у жителя Новокузнецка был обнаружен пневматический пистолет. В ходе проверки личности бойцы установили, что прокопчанин разыскивался правоохранителями по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/12/2019
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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