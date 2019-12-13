Новокузнецкие росгвардейцы задержали разыскиваемого новокузнечанина и его приятеля, который грозил работникам бара пневматическим пистолетом
Днем в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из бара по проспекту Шахтеров. Группа задержания прибыла на место происшествия спустя несколько минут.
Работник питейного заведения рассказал стражам правопорядка, что в бар зашли двое посетителей в алкогольном опьянении. Узнав, что в меню отсутствует их любимое блюдо, подвыпившая пара затеяла конфликт с персоналом. Клиенты вели себя вызывающе, при этом один из них достал из куртки предмет, похожий на пистолет, и демонстративно переложил в другой карман. После этого работника бара нажали на тревожную кнопку, а дебоширы поспешили скрыться.
Подходящих под описание мужчин экипаж задержал в соседнем дворе. Ими оказались 31-летний новокузнечанин и 33-летний ранее судимый за разбой житель Прокопьевска с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у жителя Новокузнецка был обнаружен пневматический пистолет. В ходе проверки личности бойцы установили, что прокопчанин разыскивался правоохранителями по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сегодня, 11 декабря, в Новокузнецком районе произошло два серьёзных ДТП с участием легковых...
|
Синоптики сообщили, что на следующей неделе потепления не ожидается, установится привычная для...
|
Знаки установят на улице Тольятти, 27 (ТЦ «Глобус») и напротив стоянки Тольятти, 27А (Сбербанк) по...
|
В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных...