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Новокузнецкие росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, устроившего «барбекю» под окнами детского сада

  В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской детский сад. Работник дошкольного учреждения пояснил стражам правопорядка, что неизвестные разожгли костер вблизи охраняемой территории и на просьбу прекратить противоправные действия не реагировали.

  Росгвардейцы задержали 58-летнего местного жителя, который вместе с приятельницей решил устроить барбекю вблизи детского сада. По требованию стражей правопорядка граждане затушили огонь. В ходе проверки личности задержанного мужчины росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый новокузнечанин находится в оперативном розыске как подозреваемый в краже бытовой техники у своего соседа. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого горожанина правоохранителям. 

  Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/07/2020
Происшествия
Новокузнецк

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