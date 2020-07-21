Новокузнецкие росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, устроившего «барбекю» под окнами детского сада

В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской детский сад. Работник дошкольного учреждения пояснил стражам правопорядка, что неизвестные разожгли костер вблизи охраняемой территории и на просьбу прекратить противоправные действия не реагировали.

Росгвардейцы задержали 58-летнего местного жителя, который вместе с приятельницей решил устроить барбекю вблизи детского сада. По требованию стражей правопорядка граждане затушили огонь. В ходе проверки личности задержанного мужчины росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый новокузнечанин находится в оперативном розыске как подозреваемый в краже бытовой техники у своего соседа. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого горожанина правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.