Новокузнецкие росгвардейцы задержали жителя Алтайского края, которому предъявлено обвинение в убийстве

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской магазин. В торговой точке бойцы задержали мужчину, которой пытался похитить спиртное.

Для установления всех обстоятельств произошедшего, подозреваемого передали полицейским, в это время в дежурную часть поступил сигнал, что этот же мужчина причастен еще к нескольким преступлениям, в том числе к убийству. Так, в вечернее время в общежитии, употребив спиртное, он зашел в комнату 37-летнего знакомого и нанес ему несколько ножевых ранений, от полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Испугавшись, обвиняемый с ножом в руках пошел в соседнюю комнату и попросил жильца вызвать «скорую помощь», тот отказался. Разозлившись, обвиняемый ножом поранил ему лицо. После чего он собрал вещи и с места преступления скрылся. По дороге мужчина зашел в кафе, где угрожая ножом работникам заведения, потребовал спиртное. Они нажали на тревожную кнопку, обвиняемый успел схватить бутылку пива, после чего скрылся. Приехавшим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии работники магазина показали, в какую сторону побежал злоумышленник. Росгвардейцы проехали до указанного магазина, где и задержали мужчину, который пытался уже в этой торговой точки похитить бутылку со спиртным.

В настоящий момент следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 36-летнему жителю Алтайского края предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).