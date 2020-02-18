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Новокузнецкие росгвардейцы задержали жителя Алтайского края, которому предъявлено обвинение в убийстве

    В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской магазин. В торговой точке бойцы задержали мужчину, которой пытался похитить спиртное.

    Для  установления всех обстоятельств произошедшего,  подозреваемого передали полицейским, в это время в дежурную часть поступил сигнал, что этот же мужчина причастен еще к нескольким преступлениям, в том числе к убийству. Так, в  вечернее время в общежитии, употребив спиртное, он зашел в комнату 37-летнего знакомого и нанес ему  несколько ножевых ранений, от полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Испугавшись, обвиняемый   с  ножом  в руках  пошел в соседнюю комнату и попросил жильца  вызвать «скорую помощь», тот отказался. Разозлившись, обвиняемый ножом  поранил ему лицо.  После чего он собрал вещи и с места преступления скрылся.  По дороге мужчина зашел в кафе, где угрожая ножом работникам заведения, потребовал спиртное. Они нажали на тревожную кнопку, обвиняемый успел  схватить бутылку пива, после чего  скрылся. Приехавшим сотрудникам  вневедомственной охраны Росгвардии  работники магазина показали, в какую сторону побежал  злоумышленник.   Росгвардейцы  проехали до  указанного магазина, где  и задержали мужчину, который пытался  уже в этой торговой точки похитить  бутылку со спиртным.

В настоящий момент следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу 36-летнему жителю Алтайского края  предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/02/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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