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Новокузнецкие росгвардейцы задержали злоумышленника, ранившего ножом местного жителя

    В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в одно из общежитий города.

    В подъезде стражи правопорядка обнаружили 59-летнего потерпевшего с признаками ножевого ранения. Бойцы Росгвардии вызвали бригаду медиков и до их прибытия оказывали пострадавшему помощь.

    Вахтер, которая нажала тревожную кнопку, рассказала росгвардейцам, что между потерпевшим и другим жителем общежития произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ударил несколько раз ножом в живот новокузнечанину, после чего вернулся к себе в жилище. Росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления 59-летний новокузнечанин.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/04/2020
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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