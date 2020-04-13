Новокузнецкие росгвардейцы задержали злоумышленника, ранившего ножом местного жителя

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в одно из общежитий города.

В подъезде стражи правопорядка обнаружили 59-летнего потерпевшего с признаками ножевого ранения. Бойцы Росгвардии вызвали бригаду медиков и до их прибытия оказывали пострадавшему помощь.

Вахтер, которая нажала тревожную кнопку, рассказала росгвардейцам, что между потерпевшим и другим жителем общежития произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ударил несколько раз ножом в живот новокузнечанину, после чего вернулся к себе в жилище. Росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления 59-летний новокузнечанин.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.