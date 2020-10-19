Новокузнецкие росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего поножовщину в многоквартирном доме

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжкого преступления, 53-летнего горожанина, который напал с ножом на своих знакомых.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев на улицу Сеченова. Во дворе многоквартирного дома стражи правопорядка обнаружили мужчину и женщину 42 и 43 лет с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. По предварительной информации, двое потерпевших распивали спиртные напитки в квартире знакомого. Во время застолья хозяин жилища повел себя неадекватно и напал с ножом на гостей, причинив им вред здоровью. Пострадавшие горожане выбежали на улицу и обратились за помощью к прохожим.

Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения по месту жительства. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.