Новокузнецкие росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего поножовщину в многоквартирном доме
В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжкого преступления, 53-летнего горожанина, который напал с ножом на своих знакомых.
В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев на улицу Сеченова. Во дворе многоквартирного дома стражи правопорядка обнаружили мужчину и женщину 42 и 43 лет с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. По предварительной информации, двое потерпевших распивали спиртные напитки в квартире знакомого. Во время застолья хозяин жилища повел себя неадекватно и напал с ножом на гостей, причинив им вред здоровью. Пострадавшие горожане выбежали на улицу и обратились за помощью к прохожим.
Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения по месту жительства. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровчанка Ксения Кривко, мать четверых детей, которая стала победительницей международного...
|
В Кемерове погаснет Вечный огонь, который находится на улице Весенней. Правда, произойдет это...
|
Аман Тулеев уже давно отошёл от дел, а разбирательство по делу о махинациях его замов идёт до сих...
|
Областной суд Кузбасса отменил решение о назначении штрафа судом первой инстанции журналисту...