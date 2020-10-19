Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новокузнецкие росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего поножовщину в многоквартирном доме

 В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжкого преступления, 53-летнего горожанина, который напал с ножом на своих знакомых.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев на улицу Сеченова. Во дворе многоквартирного дома стражи правопорядка обнаружили мужчину и женщину 42 и 43 лет с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. По предварительной информации, двое потерпевших распивали спиртные напитки в квартире знакомого. Во время застолья хозяин жилища повел себя неадекватно и напал с ножом на гостей, причинив им вред здоровью. Пострадавшие горожане выбежали на улицу и обратились за помощью к прохожим.

 Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения по месту жительства. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/10/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Миссис Земной шар-2020» Ксения Кривко госпитализирована с коронавирусом
Кемеровчанка Ксения Кривко, мать четверых детей, которая стала победительницей международного...
В Кемерове погасят Вечный огонь
В Кемерове погаснет Вечный огонь, который находится на улице Весенней. Правда, произойдет это...
Подполковник СК в суде рассказал о замах Тулеева и отказался признавать дружбу с Щукиным
Аман Тулеев уже давно отошёл от дел, а разбирательство по делу о махинациях его замов идёт до сих...
В Кузбассе облсуд отменил штраф помогавшему активистам в Черемзе журналисту
Областной суд Кузбасса отменил решение о назначении штрафа судом первой инстанции журналисту...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus