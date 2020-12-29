Новокузнецкие росгвардейцы защитили местную жительницу от противоправных посягательств

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал прибывшего из Астраханской области 35-летнего мужчину, который совершил противоправные деяния в отношении местной жительницы.
В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в торговый центр. На парковке охраняемого объекта росгвардейцы обнаружили гражданку, которая просила о помощи из-за действий агрессивного мужчины. По предварительной информации, 34-летняя потерпевшая пришла в ТЦ вместе со знакомым, который проживает в Астраханской области. Во время покупок мужчина якобы на почве ревности затеял конфликт, в результате которого ударил женщину головой о витрину, после чего попытался силовой вывести из ТЦ. Работники торговой точки, ставшие очевидцами произошедшего, вызвали наряд Росгвардии.
Прекратив конфликт, росгвардейцы задержали агрессивного гражданина, после чего передали правоохранителям с целью проведения процессуальной проверки.
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