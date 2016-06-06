Новокузнецкие студенты предложили новый взгляд на городские пространства Калтана

Идеи по улучшению общественного пространства Калтанского городского округа предложили студенты Новокузнецкого строительного техникума.

Свои дизайнерские, художественные и колористические концепции они изложили в дипломных работах, на защите которых присутствовали не только члены государственной комиссии, но и представители администрации Калтана.

6 дипломных работ были посвящены разработке проекта конно-спортивной школы в районе туристическо-оздоровительного центра «Юбилейный». Задача проекта состояла в создании многофункционального комплекса для отдыха людей и приобщения их к здоровому образу жизни, обучении верховой езде, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. По задумке заказчиков проекта загородное сооружение конно-спортивной школы размещается в лесном массиве. Чтобы поддержать связь с природой, в своем художественном решении ребята в основном использовали натуральные материалы: кирпич, дерево и камень. Студенты провели анализ ситуации проектируемой среды и предложили построить на территории лесного массива крытые и открытие манежи, денники, кузнецу, ковочную, ветеринарный пункт, мойку для лошадей, фуражную, сбруйную и другие помещения, а также проложить тропиночную сеть. Для отдыхающих здесь должны работать массажные и медицинские пункты, классные комнаты для теоретический знаний по обучению верховой езде, сеть кафе. Элементами наполнения среды и благоустройства выступят скульптура лошади, современные беседки, парковые диваны и оригинальные урны, клумбы и цветочные композиции. Ребята не только подготовили слайды по своим дипломным проектам, но и создали 3-D фильмы.

Вопросы ревитализации проспекта Мира в «Город мастеров» раскрыли в своих дипломных работах пять студентов техникума. В проектах ребята пытались сохранить самобытность, аутентичность и исторические ресурсы городской среды, ведь, как известно, проспект Мира – это излюбленное место отдыха калтанцев, которое знаменито своими архитектурными постройками 50-х годов. Для оживления городского пространства студенты предложили установить вдоль проспекта пять ремесленных павильонов, а также мини-площадки для демонстрации продукции и проведения мастер- классов. Студенты тщательно проработали функциональное назначение и зонирование территории, способы горизонтального и вертикального озеленения. К примеру, предлагали посадить сибирский кипарис, кустарники самшита и сирени.

Два дипломных проекта студентов были посвящены спортивно-туристическому комплексу «Затон», строительство которого ведется сегодня в Калтане на горе Солнечная. Местные природно-климатические условия позволяют развивать здесь всесезонную рекреационную зону. В зимний период можно организовать прокат снегоходов, горных лыж, а в летнее время будут востребованы экстрим-парк, бассейн, детские площадки, сеть уютных кафе и домиков для проживания. Такой сектор туриндустрии, как агротуризм, ориентированный на природный и культурно-исторический ресурс местности, имеет в Калтане большой потенциал развития.

Все дипломные проекты ребят вызвали оживленный интерес и обсуждение, как у педагогов учебного заведения, так и у представителей администрации Калтана.

Самые интересные проекты будет использованы для дальнейших презентаций инвесторам, поэтому идеи студентов обязательно найдут свое воплощение в жизни.