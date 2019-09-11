Новокузнецкие транспортные полицейские ищут девушек, устроивших фотосессию на путях

Новокузнецкие транспортные полицейские устанавливают личности трех молодых девушек, информация о которых появилась в новостных лентах и пабликах в социальных сетях. На снимке видно, как девушки позируют перед фотокамерами друг друга на железнодорожных путях около здания вокзала станции Новокузнецк.



Транспортная полиция напоминает, что на железной дороге крайне опасно ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки, устраивать на платформе подвижные игры, бегать по платформе и находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.



Такое поведение в зоне повышенной опасности не только является необоснованным риском, но и запрещено законом. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Максимальная сумма штрафа составляет две тысячи рублей. Ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет, а также родители или законные представители несовершеннолетних младше этого возраста.



Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России просят всех, кто может содействовать в установлении личностей девушек, совершивших административное правонарушение, обратиться в транспортную полицию по телефону: (3843) 78-34-08.



Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО