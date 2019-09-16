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Новокузнецкие транспортные полицейские подвели итоги рейдовых мероприятий по пресечению браконьерства

Сотрудниками Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России во взаимодействии с работниками контрольно-надзорных органов проведены рейдовые мероприятия по пресечению незаконного вылова ценных пород рыб и использования запрещенных орудий лова на реке Томь, ее притоках и других водных объектах.

Транспортные полицейские осуществили 20 рейдов, выявили 7 нарушителей законодательства об охране водных биологических ресурсов, изъяли у браконьеров почти 200 метров сетей, запрещенных к использованию в качестве орудия лова.

В ходе одной из проверок промысловых участков сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России, работники Дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области и регионального Центра ГИМС МЧС России обнаружили семь сплавных сетей, спрятанных браконьерами. Снасти были уничтожены на месте. Кроме того, составлено два протокола о нарушении использования прибрежной защитной полосы водного объекта и нарушении правил, регламентирующих рыболовство.

Транспортная полиция напоминает, что за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушении правил, регламентирующих рыболовство), предусмотрено максимальное наказание для граждан в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Для должностных лиц и юридических лиц размер штрафа достигает тридцати и двухсот тысяч рублей соответственно.

 

 

 

Фото: Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России

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kuzbassnews.ru
16/09/2019
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